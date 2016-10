1.000 Haushalte auf der Überholspur

Schnelleres Internet in Benthe und Sieben Trappen

Heute ist der Tag gekommen: In Benthe wurde am Mittag das neue Glasfaser-Netz in Betrieb genommen. Zur Einschaltveranstaltung des Vectoring Breitbandausbaus versammelten sich Ronnenbergs stolze Bürgermeisterin Stephanie Harms, Benthes Ortsbürgermeister Michael Kühn und Alexander Kruppe von der Telekom. Gemeinsam sollte symbolisch der Knopf gedrückt werden, der Benthe und Sieben Trappen bestes Internet beschaffen wird. Los geht es offiziell am kommenden Montag, 17 Oktober.

Von nun an können 1.000 Haushalte eine schnelle Internetverbindung nutzen. Es stehen bis zu 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Das bedeutet, dass für die Nutzer Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig und problemlos möglich ist. Durch das neue Vectoring-System werden Störsignale minimiert.

Für die Menschen in Benthe und Sieben Trappen ist das ein wichtiger Fortschritt. Heutzutage braucht man schnelles Internet. Sei es, dass die Enkelkinder nur zu Besuch kommen, wenn sie Netflix nutzen können, dass man Online-Banking betreibt oder jemand regelmäßig in bester Qualität Skypen möchte.

Doch nicht nur die Privathaushalte profitieren davon. Auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die neue Verbindung vorteilhaft für die Gemeinde. „Langsam war gestern, heute sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn“ sagt die bemerkbar erfreute Bürgermeisterin von Ronnenberg, Stephanie Harms. „Damit wird das Leben und Arbeiten in Benthe und Sieben Trappen noch attraktiver.“. Sie betont, dass immer mehr Menschen auch im Home Office arbeiten und gerade dafür, sei eine perfekte Anbindung ans Internet unerlässlich. Harms lobt die harmonische Zusammenarbeit zwischen der Stadt Ronnenberg und der Telekom.

Auch Alexander Kruppa, der Regio-Manager im Infrastrukturvertrieb der Deutschen Telekom, ist erfreut über die positive Entwicklung in der Region. „Ab sofort können alle die schnellen Internetanschlüsse online, telefonisch oder im Fachhandel buchen“. Interessierte können sich über die Verfügbarkeit, die Geschwindigkeit und natürlich die Tarife bei der Telekom unter www.telekom.de/schneller oder unter der Tel. 0800 330 3000 kostenlos informieren. Wichtig ist, dass die Kunden auf die Telekom, oder ihren Anbieter, zugehen. Das Projekt in Benthe ist laut Kruppa nur der Anfang. Es werde ein Weilchen dauern, aber die Telekom sei mit Unterstützung der Stadt schon am Planen. Ein bisschen müssen die Ronnenberger noch warten, bis auch hier die alten Kupferleitungen fürs Vectoring fit gemacht werden können. In den kommenden Jahren sollen dann aber alle weißen Flecken in der Region verschwinden. In Benthe ist man nach dieser Erfahrung heute optimistisch, dass das auch klappt.