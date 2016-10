Emmanuelle Tanaïs Aupest stellt ihre Arbeiten aus

Der Kunstverein Gehrden zeigt vom Freitag, 6.November, bis Montsg, 11.Dezember, im Bürgersaal des Gehrdener Rathauses aktuelle Arbeiten der in Hannover lebenden und arbeitenden Künstlerin Emmanuelle Tanaïs Aupest.

Die Künstlerin, 1972 in der Bretagne geboren, studierte Architektur in Rouen und Hannover und lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Ihr Werk zeichnet sich durch eine starke crossmediale Arbeitsweise aus: Emmanuelle Tanaïs Aupest kombiniert digitalisierte Handzeichnungen mit fotografischen Bildsequenzen und variiert diese in ihrer Farbgebung mit den Methoden der Bildbearbeitung.

Emmanuelle Tanaïs Aupest liebt es, als Künstlerin architektonische Themen zu bearbeiten: „Das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich mich für das Architekturstudium entschied, obwohl ich mich zunächst an der Kunstuniversität von Rennes eingeschrieben hatte: die Stadt als Prinzip fasziniert mich“, schreibt Sie auf ihrer Homepage. Mit den Mitteln der Ästhetik und des künstlerischen Ausdrucks versucht sie, den Figuren der gewachsenen Stadtgestaltung nachzugehen, die kommunikativen Strukturen architektonischer Regeln freizulegen und sichtbar zu machen: „Die Stadt als Muttertier, bespannt von einem unsichtbaren Netz. Ein Netz ungeschriebener Regeln, das die Kommunikation zwischen den Identitäten sicherstellt, wie ein Nervensystem. Wer sich darin zurechtfindet gehört zur Stadt.“

Weitere Informationen gibt es beim Kunstverein Gehrden unter der Tel. 05108/2400 oder unter www.kunstverein-gehrden.de .