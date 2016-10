Ground Effect groovt im ASB-Bahnhof

Eine Fusion von Rock und Jazz ist unter anderem die Musik der Band „Ground Effect“, die am Samstag, 29. Oktober, um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) ihr Konzert auf der Bühne des ASB-Bahnhofs Barsinghausen geben. Das Kollektiv „Ground Effect“ um den Göttinger Gitarrist Clemens Boehnke bringt eigens arrangierte Lieblingssongs des Jazz sowie Eigenkompositionen auf die Bühne und wird bei ihrem Konzert von Sängerin Sina-Mareike Schulte unterstützt. Schulte war im Jahr 2010 Bundespreisträgerin des Wettbewerbs Jugend Musiziert in der Kategorie „Pop-Gesang“ und ist als Gastsängerin mit dem Landesjugendblasorchester Niedersachsen unterwegs.

Das Kollektiv „Ground Effect“ erfindet sich je nach Komposition und Bedarf neu: Nach der EP „Papercut“ in Trio-Besetzung erscheint im Oktober 2016 das Album „Variety Playhouse“, für welches Boehncke unter anderem Stücke für Jazz-Combo und Streichquartett geschrieben hat. Dabei nimmt die Gruppe den Begriff des „genre-bending“ ernst und wechselt auf Fingerzeig mühelos zwischen Funk, Latin, Fusion, HipHop und Modern Jazz. Nach dem Motto „music for brain and booty“ vermitteln jedoch die Arrangements immer vorrangig Groove – aber mit Köpfchen. Die Band freut sich auf ihren Auftritt gemeinsam mit Sina-Mareike Schulte und macht nun im ASB-Bahnhof halt. Karten für das Konzert am Samstag, 29. Oktober, gibt es direkt im ASB-Bahnhof, im Bücherhaus am Thie und im Touristoffice in der Osterstraße. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 8 Euro im Vorverkauf sowie 10 Euro an der Abendkasse.

(js/red)