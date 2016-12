«Gemeinsam wohnt man besser»: WG-Komödie aus Frankreich

Berlin (dpa) – Hubert ist ein äußerst eigensinniger Rentner und Witwer, der allein in einer üppigen Pariser Altbauwohnung lebt. Und der eines Tages eine Putzfrau zu seiner Unterstützung sucht.

Durch ein Missverständnis aber gerät Hubert an eine lebensfrohe junge Studentin, die von der Wohnungspflege herzlich wenig weiß. Manuela indes versteht sich wunderbar darauf, das Leben des Ruheständlers ordentlich durcheinander zu bringen. Und so lässt sich Hubert am Ende eines feucht-fröhlichen Abends sogar dazu überreden, die just entstandene Wohngemeinschaft noch zu vergrößern.

André Dussollier («Die fabelhafte Welt der Amelie») verkörpert in dieser turbulenten französischen Komödie Hubert, den Pensionär.

Gemeinsam wohnt man besser, Frankreich 2016, 97 Min., FSK ab 0, von Francois Desagnat, mit André Dussollier, Nicolas Marié, Julia Piaton

Gemeinsam wohnt man besser