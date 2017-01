James McAvoy brilliert in «Split»

Berlin (dpa) – Schauspieler James McAvoy (37) ist so etwas wie ein Garant für gutes Kino. In «Split» spielt er eine gespaltene Persönlichkeit mit 23 Identitäten und einer Unbekannten, die drei Jugendliche entführt und unter Kontrolle bringen will.

Ein weiterer Gegenpart ist Therapeutin Dr. Fletcher (Betty Buckley), die zwar an das Gute glaubt – aber nach und nach dahinter kommt, dass sie die Kontrolle über ihren Klienten zu verlieren droht. Autor und Regisseur ist M. Night Shyamalan, der unter anderem «The Sixth Sense» gemacht hat. Mit dem neuen Werk knüpft er an den Psychothriller-Erfolg an, ohne dabei billige Effekthascherei zu betreiben.

Split, USA 2016, 117 Min., FSK ab 16, von M. Night Shyamalan, mit James McAvoy, Betty Buckley, Anya Taylor-Joy

Split