Letzter Teil: «Resident Evil: The Final Chapter»

Berlin (dpa) – «Mein Name ist Alice», heißt es im Trailer zu diesem Film. «Mein ganzes Leben bestand immer nur aus Rennen und Töten». Gesprochen werden die Worte von Milla Jovovich, die auch im sechsten und letzten Teil der Computerspiel-Adaption «Resident Evil» in die Rolle der Alice schlüpft.

Es geht diesmal um nicht weniger als das letzte Aufbäumen der wenigen noch lebenden Menschen. Ihr Gegner: eine Horde von Untoten. Alice hat nur 40 Stunden, in dieser Zeit muss sie an das Antivirus gelangen, das den überlebenden Rest retten könnte. Was ihr bevorsteht, ist ein so grausamer wie kaum zu bewältigender Endkampf. Erneut kommt die Regie vom Briten Paul W.S. Anderson. Der erste Teil der Reihe kam vor 15 Jahren in die Kinos.

Resident Evil: The Final Chapter, Deutschland/Australien/Kanada/Frankreich 2017, 106 Min., FSK ab 16, von Paul W.S. Anderson, mit Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts

Resident Evil: The Final Chapter