Schillernde Komödie: «Kundschafter des Friedens»

Berlin (dpa) – Sie nennen ihn Zonen-James-Bond. Die aktiven Tage seiner Spionage-Karriere sind allerdings längst vorbei. Für einen Auftrag des einstigen Erzfeinds BND trommelt Jochen Falk (Henry Hübchen) seine alte Truppe noch einmal zusammen: Die «Kundschafter des Friedens». So lautete die reichlich verniedlichende Bezeichnung der DDR für ihre Spione. Und so heißt auch die Komödie über ein Stück eher unbekannte deutsch-deutsche Geschichte, für die Regisseur Robert Thalheim («Am Ende kommen Touristen») ein Starensemble vor der Kamera versammelte. An der Seite von Hübchen als bissigem Star-Spion Jochen Falk spielen Michael Gwisdek, Winfried Glatzeder und Thomas Thieme.

Kundschafter des Friedens, Deutschland 2016, 92 Min., FSK ab 6, von Robert Thalheim, mit Henry Hübchen, Michael Gwisdek, Winfried Glatzeder

