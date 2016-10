In der Goetheschule in Barsinghausen findet am Donnerstag, 27. Oktober, von 15.30 bis 18.30 ein internationales Kochtreffen statt. In der Schulküche der KGS leiten Migrantinnen die Teilnehmerinnen beim Kochen von heimatlandtypischen Speisen an. Im Anschluss wird gemeinsam gegessen. Der Eintritt kostet 2 Euro und wenn möglich wird vorher um Anmeldung unter der Tel. 0173/1850713 oder per Mail an k.tippenhauer@asb-hannoverland-shg.de gebeten.