The Voice of Germany: Leon Braje im Interview

Leon Braje aus Ronnenberg hat es geschafft: Alle vier Juroren hat er bei der Casting Show „The Voice of Germany“ von sich überzeugt. Er hat sich nach kurzer Überlegung entschlossen, in das Team von Andreas Bourani zu gehen. Wir haben den 19-jährigen Studenten in Hannover in einer Bar getroffen.

Leon, wie war das Gefühl bei den Blind Auditions, vor so vielen Menschen aufzutreten?

– Krass. Ich bin vorher schon oft aufgetreten, aber das war wirklich etwas Anderes. Wenn man dann da steht, vor so vielen Menschen, so vielen Lichtern, so vielen Kameras. Und kaum kommst du auf die Bühne, geht die Musik los und du musst dann echt singen. Ich war sehr aufgeregt. Anderen wurde sogar schwarz vor Augen. So schlimm war es bei mir nicht. Nach den ersten Tönen ging es dann auch. Dann dachte ich mir, du stehst jetzt hier. Du hast nichts zu verlieren. Also hau rein!

Das hat ja auch sehr gut geklappt.

– Auf jeden Fall. Das war schon sehr cool, als sie sich alle umgedreht haben. Auf der Bühne hörst du zum Glück diesen Buzzer nicht. Sonst hätte ich mich bestimmt total erschrocken. Als dann Andreas Bourani zu mir auf die Bühne kam, war ich total perplex. Ich wusste gar nicht, ob ich ihn umarmen sollte oder ihm die Hand geben sollte. Zum Glück ist er ein ganz lustiger Typ, der das mit Humor genommen hat. Die sind eh alle super lustig. Samu von Sunrise Avenue ist auch ein verrückter Typ. Und Yavonne Catterfeld ist ein sehr herzlicher Mensch.

Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, bei The Voice mit zu machen?

– Musik habe ich schon immer gemacht. Mit sechs Jahren habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Klassische Gitarre. Das war der Einfluss meiner Eltern, die auch beide Musik machen. Als ich dann etwas älter wurde, habe ich mir eine E-Gitarre gekauft und wollte Rockstar werden. Und dann wurde daraus irgendwann dieses Singer-Songwriter-Ding. Mit 17 bin ich das erste Mal mit meiner Gitarre in eine Bar gegangen und habe gefragt, ob ich dort spielen könne. Das hat dann so seinen Lauf genommen. Ich finde das so eigentlich besser, als Leute die bei Youtube Karriere machen und dann live völlig überfordert sind. Irgendwelche Fremden haben mich dann auf The Voice aufmerksam gemacht. Und ich hab es dann einfach mal versucht.

Möchtest du immer noch Rockstar werden?

– Ich weiß es nicht. Musik machen war schon immer meins. Singen gar nicht. Früher habe ich meine tiefe, raue Stimme gehasst. Die habe ich aufgrund einer Verdickung an den Stimmbändern schon früh bekommen. Man könnte das wohl operieren, aber inzwischen bin ich doch zufrieden mit meiner Stimme. Aber für immer nur Musik…Ich studiere ja gerade im dritten Semester Chemie. Das macht auch Spaß. Ich bin total fasziniert davon, zu verstehen, wie die Welt sich zusammensetzt und liebe es, selbst die kleinsten Bausteine zu begreifen. Außerdem möchte ich irgendwann eine Familie gründen und das ist glaube ich mit dem Rockstarleben nicht so gut vereinbar. Diesen Eindruck habe ich zumindest gewonnen. Aber natürlich ist die Musik sehr wichtig für mich. Mal sehen. Wenn es eben nur ab und an ein Auftritt mit meiner Band in irgendeiner Bar ist, dann soll das so sein. Hauptsache, ich kann Musik machen.

Was ist das für eine Band?

-Wir haben uns vor vier Monaten zusammen getan. Wir kennen uns aus der Calenberger Musikschule und kommen eigentlich alle aus Ronnenberg oder den Dörfern in der Nähe. Der Vater einer alten Klassenkameradin von uns macht auch Musik. Bei ihm können wir proben. Das ist sehr praktisch, solange ich noch in Ronnenberg wohne. Irgendwann würde ich gern mit Tabea, meiner Freundin, zusammen ziehen.

Was macht deine Band für Musik?

-Wir schreiben fleißig eigene Lieder, Pop oder Rock. Das macht mir auch am meisten Spaß. Bei Auftritten kommt es immer auf das Publikum an, was oder wie man spielt. Wenn wir zum Beispiel in einer entspannten Bar spielen, dann kommen Singer-Songwriter Sachen besser an. Wenn wir aber feiernde, junge Leute vor uns haben, ist es auch okay „Country Roads“ zu spielen. Ich spiele auch alleine hier und da. Eines der schönsten Projekte war mit den Kindern von Glücksmomente. Das ist eine Organisation, die sich um Kinder aus problematischen Verhältnissen kümmert, aus Langenhagen.

Und was sagt deine Familie zu deinem Erfolg?

-Meine Eltern waren erst ein bisschen skeptisch, als ich mich bei The Voice angemeldet habe. Aber als sie dann die Blind Auditions gesehen habe, waren sie natürlich auch sehr stolz auf mich. Die wissen ja auch, dass so etwas eine super Chance für mich ist. Eigentlich ist es doch so, dass man ohne wirklich hart zu arbeiten, recht schnell bekannt wird. Wenn ich mir den Werdegang anderer Künstler anschaue, die sich das alles mühsam aufgebaut haben, wurde es mir doch schon leicht gemacht durch die Show. Ich habe sehr viele interessante Menschen kennengelernt und hab mit unfassbar vielen Leuten gesprochen, dank der Show. Natürlich ist meine Familie stolz.

Wo kann man dir mal zuhören?

– Ich spiele öfter in Bars in Hannover. Manchmal auch ganz spontan und vor wenig Zuhörern…



Diesen Sonntag wird es wieder spannend für Leon. Wir drücken ihm die Daumen!