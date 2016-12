Der Kampf um die Meinungsfreiheit hat begonnen

Im Jahr 2017 geht es in Deutschland ums Ganze. Nein, ich meine nicht die Bundestagswahl oder die Flüchtlings- und Integrationspolitik, sondern den Erhalt der Meinungsfreiheit. Diese ist nämlich seit Kurzem bedroht, und zwar durch den Staat. Hintergrund ist die neueste Kampagne gegen sogenannte „Fake News“, also gefälschte Nachrichten, die durch Lügen und Polemik die Stimmung im Land manipulieren sollen. Diese sollen zukünftig in sozialen Netzwerken wie Facebook gelöscht oder als Fake News gekennzeichnet werden. Politik, Massenmedien und die sozialen Netzwerke arbeiten hierbei Hand in Hand, um die Bürger vor falschen Tatsachenbehauptungen zu schützen. Hier ist bereits der erste Denkfehler zu beobachten: Die politische Klasse meint, die Bürger seien zu dumm, um echte von gefälschten Nachrichten zu unterscheiden. Diese Arroganz gegenüber der Bevölkerung ist nicht zuletzt einer der wesentlichen Gründe, warum immer mehr Wähler ihr Kreuz bei der AfD machen.

Viel entscheidender ist jedoch die Frage, wie der Kampf gegen Fake News umgesetzt werden soll. Wer entscheidet letzten Endes, was falsche Meldungen sind und was nicht? Dies können private Stiftungen sein, wie zum Beispiel die Antonio-Amadeu-Stiftung, die bereits seit Monaten im Auftrag der Bundesregierung Facebook-Beiträge bei dem US-Konzern meldet, die ihrer Ansicht nach aufgrund von „Hate Speech“, also Hass-Nachrichten, gelöscht gehören. Die Leiterin der Amadeu-Stiftung ist übrigens Anetta Kahane, die erwiesenermaßen jahrelang bereits für die Stasi gespitzelt hat.

Die zweite Möglichkeit hat bereits ein Unions-Abgeordneter in den Raum geworfen: Es könne ja eine Art Prüfstelle eingerichtet werden, die über wahr oder falsch entscheidet. Zudem hat er über strafrechtliche Sanktionen für die Verbreitung von Fake News nachgedacht. Dies wäre tatsächlich das Ende der Meinungsfreiheit, wie wir sie kennen und ein großer Schritt in Richtung eines totalitären Regimes à la Erdogan. Wenn der Staat darüber entscheidet, welche Nachrichten erlaubt sind, ist der Alptraum aus George Orwells Roman „1984“ wahr geworden und ein Wahrheitsministerium geschaffen.

Ich unterstelle den Politikern, die so etwas äußern, nicht einmal böse Absicht. Vielmehr bin ich der Ansicht, dass sie tatsächlich daran glauben, für die gute Sache zu kämpfen. Bleibt die Frage offen, was schlimmer ist.