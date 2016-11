Präsident Trump? Dann doch lieber Urlaub auf Kuba

Nun ist es also geschehen: Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Und die Empörung hierzulande ist wie erwartet grenzenlos. In den sozialen Medien stellen Politiker, Schauspieler, Musiker und der „einfache Bürger“ ihre Fassungslosigkeit über den Sieg des Republikaners mit der seltsamen Frisur zur Schau. Wie konnten sie diesen „Sexisten, Rassisten, Homophoben und Xenophoben“ bloß wählen? Wie bekloppt sind „diese Amis“ nur? Das sind die rhetorischen Fragen, die die Deutschen in die große Welt des Internets setzen. Einige gehen sogar so weit, dass sie per Facebook und Twitter mitteilen, sie wollten nicht mehr in die USA reisen, solange „The Donald“ Präsident ist. Das ist selbstverständlich eine freie Entscheidung eines jeden Einzelnen, die es zu akzeptieren gilt. Doch denken die Facebook-Schreiberlinge diesseits des Atlantiks tatsächlich, mit Trump als Regierungschef der USA werde sich das „land of the free“ in eine autoritäre Diktatur verwandeln? Mitnichten.

Selbst wenn Trump eine solche Vision hätte – wovon ich nicht ausgehe – könnte er diese ohnehin nicht umsetzen. Warum? Weil die USA immer noch eine rechtsstaatliche Demokratie mit Gewaltenteilung sind. Auch ein republikanisch dominierter Senat oder das Repräsentantenhaus würden Gesetzesvorhaben, die das Land in seiner jetzigen Form grundlegend ändern würden, mit vollem Schwung vom Tisch fegen. Die Vereinigten Staaten werden auch in vier Jahren noch zu den freiheitlichsten Demokratien der Welt gehören – mit politischen Entscheidungen, die für den Einen falsch und den Anderen richtig waren. So ist das nun einmal in einer Demokratie.

Sich deswegen jedoch gegen einen Roadtrip durch die USA zu entscheiden, ist nicht nur wohlfeil, sondern auch heuchlerisch. Häufig haben diese Leute nämlich gleichzeitig kein Problem damit, in einer lupenreinen Diktatur wie Kuba mehrere Wochen sich unter Palmen zu entspannen und somit das kommunistische Verbrechersystem zu finanzieren und somit zu unterstützen.

Donald Trump wird sicherlich nicht als größter oder bester Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Ob er jedoch tatsächlich ein solches Monster ist, wie von vielen befürchtet, werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Diese Zeit sollten auch wir uns nehmen, um uns ein Urteil über ihn zu bilden. Nicht über Donald, den Privatmann, sondern über Präsident Trump, den Politiker.