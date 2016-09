Wer lebt, zerstört das Klima

Über 30 Grad zeigten die Wetterstationen in den vergangenen Tagen an. Wir befinden uns mitten im September. „Das ist nicht normal“, sagt Jorgen Randers, einer der Autoren des Buches „Ein Prozent ist genug – Mit wenig Wachstum soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen“. Herausgeber des Werks ist der „Club of Rome“, ein Thinktank, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, für eine „gerechtere Welt“ zu kämpfen. Dass dieser angebliche Klimaexperte den Unterschied zwischen Wetter und Klima nicht kennt, sei an dieser Stelle einmal außen vor gelassen, denn der Inhalt des Buches hat es in sich. Eine der 13 Forderungen lautet nämlich überspitzt: Europäer, kriegt keine Kinder mehr! Na gut, maximal eins.

Mehr Kinder, gerade in Industrienationen, würden nämlich einen zu großen „ökologischen Fußabdruck“ hinterlassen, so der „Club of Rome“. Geht es nach den Weltverbesserern, sollen die „nachhaltigen“ Mütter, die nur ein Kind zur Welt gebracht haben, „zu ihrem 50. Geburtstag einen Bonus von 80.000 Dollar“ erhalten.

Schon häufiger habe ich, wenn wieder einmal einer der zehntausenden Klimaexperten auf dieser Welt einen genialen Plan hatte, wie man den CO2-Ausstoß reduzieren könnte, gedacht: „Du kannst auch einfach die Luft anhalten.“ Dass ich das selbstverständlich nicht ernst meinte, muss ich nicht erwähnen, auch wenn ich es hiermit tue. Dass jemand diesen Vorschlag jedoch tatsächlich in die Tat umsetzen möchte, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist ja auch logisch: Am meisten CO2 spart derjenige ein, der gar nicht erst lebt.

Besonders böse Klimazerstörer sind natürlich die Kinder des „Westens“. Jungs und Mädchen im Kongo oder Somalia sind da schon vorbildlicher. Deren „ökologischer Fußabdruck“ ist um ein Vielfaches geringer, als der unserer Industriestaatenkinder. Nicht nur, weil sie keine Industrie und damit auch keinen Wohlstand haben, sondern auch, weil sie ja nicht so lange leben. Die Lösung des „Club of Rome“ ist also: Entweder schafft den Wohlstand oder die Kinder ab. Oder beides. Dann wäre die Welt auch wieder „gerechter“.

Übrigens: Der „Club of Rome“ wurde im Jahr 1972 durch den Report „Die Grenzen des Wachstums“ bekannt, in dem er erklärte, dass zur Jahrtausendwende alle wichtigen Rohstoffe einschließlich der globalen Erdölvorräte des Planeten aufgebraucht wären.