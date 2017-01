Bowie zum Lesen und Blättern

Berlin (dpa) – Schon vor David Bowies Tod, aber erst recht danach sind viele Bücher, Bildbände und Sammler-Editionen von Zeitschriften über ihn erschienen.

Hier eine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge:

AUF DEUTSCH:

Baqué, Egbert: «A Tribute to David Bowie – HAUPTSTRASSE The Berlin Years 1976-1978», Verlag Egbert Baqué Contemporary Art, 2013, ISBN: 978 3000420313

Chris Brereton: «Bowie Starman». Verlag PPV Medien, 2016, ISBN: 978 3955121228

Hewitt, Paolo: «Bowie: Retrospektive». Verlag Edel Germany, 3. erweiterte Auflage 2016, ISBN: 978 3841904676

Kelleter, Frank: «David Bowie. 100 Seiten». Verlag Reclam, 2016, ISBN: 978 3150204238

Prange, Prange: «David Bowie: 1947 – 2016». Verlag Du Kulturmedien, 2016, ISBN: 978 3905931716

Rüther, Tobias: «Helden: David Bowie und Berlin». Verlag Rogner & Bernhard, 2. erweiterte Auflage 2015, ISBN: 978 3954030958

Sheffield, Rob u. a.: «David Bowie – Sein Leben, seine Musik, sein Erbe». Sammler-Edition des «Rolling Stone», Verlag Axel Springer Mediahouse, 2016, ASIN: B01LXFU4CR (Zeitschrift)

Spitz, Marc: «David Bowie – Die Biografie». Verlag: Edel Germany, 2016, ISBN: 978 3841904614

Victoria and Albert Museum: «David Bowie». Ausstellungskatalog, Verlag Knesebeck, 2013, ISBN: 978 3868736403

Welch, Chris: «David Bowie: Ein Leben in Bildern». Verlag Heel, 2016, ISBN: 978 3958433250

AUF ENGLISCH:

Buckley, David: «Strange Fascination. David Bowie: The Definitive Story». Verlag Virgin Books, 2016, ISBN: 978 0753545157

Griffin, Roger: «David Bowie: The Golden Years». Verlag Omnibus Press, 2016, ISBN: 978 1780380162

Hoskyns, Barney u. a.: «Mick Rock. The Rise of David Bowie, 1972-1973». Verlag Taschen, 2016, ISBN: 978 3836560948

Jones, Lesley-Ann: «Hero: David Bowie». Verlag Hodder and Stoughton Ltd., 2016, ISBN: 978 1444758825

Morley, Paul: «The Age of Bowie: How David Bowie Made a World of Difference». Verlag Simon + Schuster UK, 2016, ISBN: 978 1471148095

Pegg, Nicholas: «The Complete David Bowie» (Revised and Updated 2016 Edition), Verlag Titan Books, 2016, ISBN: 978 1785653650

Schapiro, Steve: «Bowie». Verlag powerHouse Books, 2016, ISBN: 978 1576878064

