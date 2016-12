Green Day gedenken der Opfer des Großfeuers

Oakland (dpa) – Die US-Punkrocker Green Day haben der Opfer des verheerenden Brandes in einer Künstlerkommune im kalifornischen Oakland gedacht.

«Ich bin in Gedanken bei all den Menschen, die in diesem Lagerhaus umgekommen sind», sagte Sänger Billie Joe Armstrong am Samstagabend bei einem Konzert in der Oracle Arena in Oakland.

Armstrong und die anderen Bandmitglieder hatten ihre Karriere in der Untergrundszene von Oakland und Umgebung begonnen. Bei einem Feuer auf einer Party in einem Lagerhaus waren dort am 2. Dezember mindestens 36 Menschen getötet worden, darunter ein Deutscher.

In dem als «Ghost Ship» (Geisterschiff) bekannten Gebäude hatten sich Künstler ihre Ateliers eingerichtet. Nach Angaben der Behörden durfte das Gebäude als Lagerhalle, nicht aber zum Wohnen oder für Veranstaltungen genutzt werden.

