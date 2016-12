KC Rebell an Chartspitze – Grönemeyer gleich zweimal

Baden-Baden (dpa) – KC Rebell hat Metallica von der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts gefegt. Mit seiner Veröffentlichung «Abstand» geht bereits zum dritten Mal ein Album des Rappers auf Platz eins.

Mit leiseren Tönen als gewohnt erklimmt «Mountain Man» Andreas Gabaliers «MTV Unplugged»-Album den zweiten Rang. Die US-amerikanischen Rockgiganten von Metallica rutschen dagegen nach dem laut GfK erfolgreichsten Album-Start 2016 auf den dritten Platz ab, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Gleich mit zwei Alben spielt sich Herbert Grönemeyer in die Top 20. «Live in Bochum» startet auf der Sieben, die 23-CD-Musikbox «Alles» kommt auf den 15. Platz.

Bei den Singles steht Rory Graham aka Rag’n’Bone Man («Human») bereits in der zehnten Woche in Folge ganz vorne. Keine Veränderung gibt’s auf Platz zwei mit Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie («Rockabye»). Den dritten Platz ergattert sich ein weiteres Feature: The Weeknd feat. Daft Punk («Starboy»).

Dass bald Weihnachten ist, kündigt sich auch an der Peripherie der Single-Charts an: Auf Platz 47 schmachtet Mariah Carey «All I Want For Christmas Is You», der Kaufhaus-Ohrwurm «Last Christmas» von Wham! belegt den 48. Platz und «Wonderful Dream (Holidays Are Coming)» von Melanie Thornton schafft es auf Rang 96.

