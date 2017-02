Matthias Schweighöfer will auf Tour gehen

Berlin (dpa) – Schauspieler Matthias Schweighöfer will mit seinem ersten Album «Lachen Weinen Tanzen» groß auf Tour gehen. «Bei dem einen Konzert bleibt es nicht», sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

«Wir werden definitiv auf Tour gehen.» Die Fans werden sich allerdings noch etwas gedulden müssen. «Wir müssen noch schauen, wann das geht. Mein Wunschzeitraum wäre Dezember-Januar», sagte der Schauspieler.

Bis dahin können sich seine Fans zumindest schon warmhören: Am Freitag erscheint Schweighöfers erstes Album. Das vorerst einzige Konzert am 18. Februar im Berliner Tempodrom ist längst ausverkauft. Schweighöfer singt auf «Lachen Weinen Tanzen» gefühligen Deutsch-Pop, eher melancholisch als ausgelassen. «Ich bin nicht so der Partymusik-Mann», räumt er ein. Sein Musikgeschmack? «Schön depressiv.»