Tony Hadley: «Singe heute besser denn je»

Madrid (dpa) – Vor dem Beginn einer kurzen Solo-Tournee durch Europa präsentiert sich Spandau-Ballet-Sänger Tony Hadley sehr selbstbewusst.

«Ich glaube, ich singe heute besser denn je», sagte Hadley in einem am Samstag veröffentlichten Interview der spanischen Nachrichtenagentur efe. Er wolle mit der Musik «neue Abenteuer» suchen und «nicht nostalgisch werden».

Der Mann aus London, der sich «wie ein 26-Jähriger fühlt», startet seine kurze Europa-Tour am Montag in Barcelona. Er tritt danach in Paris (23. November), Berlin (24.), Kopenhagen (26.), Amsterdam (27.) und in Köln (28.) auf.

Mit Hits wie «True» feierte die New-Romantic-Band Spandau Ballet in den 80er Jahren große Erfolge und verkaufte rund 25 Millionen Alben. Knapp 20 Jahre nach der Auflösung gab es 2009 eine «Wiedervereinigung» der Gründerkollegen um Hadley, Steve Norman sowie Gary und Martin Kemp mit einem neuen Album und Liveaufritten.

Voriges Jahr präsentierte sich die Gruppe im Rahmen der «Soul Boys of the Western World»-Tour auch in Deutschland. Eine neue Zusammenarbeit ist aber nicht in Sicht: «Wann wir wieder zusammen kommen werden? Wer weiß? Wir haben alle sehr verschiedene Leben.»

