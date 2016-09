Die Ortsfeuerwehr Gehrden veranstaltet am Freitag, 21. Oktober für alle

kleinen und großen Mitbürger wieder einen Laternenumzug durch die

Gehrdener Innenstadt . Beginn ist um 18.45 Uhr auf dem Marktplatz. Der Umzug zum

Feuerwehrhaus wird vom Musikzug und Spielmannszug der Ortsfeuerwehr wieder musikalisch begleitet.

Im Anschluß an den Umzug gibt es am Feuerwehrhaus Stockbrotbacken am

Feuerkorb sowie Gegrilltes und Getränke. Die Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr

können ebenfalls besichtigt werden.