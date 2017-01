José Carreras ist krank: Ausverkauftes Konzert abgesagt

Frankfurt/Main (dpa) – Das Konzert war ausverkauft, doch eine schwere Erkältung zwang den Startenor José Carreras am Sonntag zum Schweigen: Sein für den Abend geplantes Konzert in Frankfurt/Main wurde kurzfristig abgesagt, teilte ein Sprecher der zuständigen PR-Agentur Lanz Unlimited Communications am Sonntag mit.

Das Konzert gehört zur letzten Welttournee des 70-jährigen Tenors, die den Titel «A Life in Music» trägt. Vor dem Auftritt in Frankfurt hatte Carreras schon in Berlin, Leipzig, Stuttgart, Hamburg, München und Mannheim gesungen.

Ob weitere Konzerte von der Erkrankung des Sängers betroffen sind, ist noch nicht klar. Für die Frankfurter Fans hatte die Agentur des Sängers zumindest eine gute Nachricht: Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit und der Termin soll nachgeholt werden.