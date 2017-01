Urlaub sinnvoll planen – Brückentage 2017

Arbeitnehmer können sich auch im Jahr 2017 mehr Freizeit mit Brückentagen verschaffen. Hier gibt es Tipps, wie Niedersachsen ihre Urlaubstage richtig nutzen können.

Los geht es an Ostern: 14. April Karfreitag, 16. April Ostersonntag, 17. April Ostermontag. Wer am Samstag nicht arbeiten braucht und sich acht Tage frei nimmt (10. April bis 13. April und 18. April bis 21. April) hat 16 Tage am Stück frei.

Am Tag der Arbeit (1. Mai) gibt es für vier Urlaubstage, vom 2. Mai bis zum 5. Mai, satte neun Tage zur Entspannung.

Wer sich im Mai zudem ein langes Wochenende verschaffe möchte, kann dies mit Himmelfahrt verknüpfen. Der Feiertag liegt am 25. Mai auf einen Donnerstag. Eine Woche später ist bereits Pfingsten (4. Juni und 5. Juni). Wer sich zwischen diesen Feiertagen im Mai und Juni sechs Tage Urlaub nimmt, hat insgesamt zwölf Tage frei.

Auch der Tag der Deutschen Einheit im Oktober bietet sich für ein verlängertes Wocheneden an, da der 3. Oktober dieses Jahr auf einen Dienstag fällt.

Eine Besonderheit im Jahr 2017 ist der Reformationstag, denn dieser Feiertage am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal und deshalb haben diesmal alle Bundesländer frei. Auch hier kann ein verlängertes Wochenende winken, da der Feiertag ein Dienstag ist.

Auch Weihnachten liegt in diesem Jahr günstig. Mit dem Einsatz von nur drei Urlaubstagen erhält man zehn freie Tage, um zwischen den Jahren die Seele baumeln zu lassen.