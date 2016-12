Der A-cappella-Chor Acûstico aus Hannover, in dem Mitglieder jeden Alters singen, tritt am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr in der Klosterkirche am Mont-St.-Aignon-Platz in Barsinghausen auf. Der Chor wird von Julian Hauptmann geleitet und es werden unterschiedliche Weihnachtshymnen, Volks- und Adventslieder in beschaulicher Atmosphäre gesungen. Der Eintritt ist frei.