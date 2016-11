Ein 19-jähriger Mann aus Springe befuhr am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit seinem VW Polo die Mittelstraße in Ostermunzel in Richtung Groß Munzel. In der Höhe Hausnummer 20 verlor der Mann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten VW. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 7.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.