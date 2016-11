Adderstone rockt den ASB-Bahnhof

Adderstone tritt am Samstag, 5. November, um 21 Uhr im ASB-Bahnhof mit ausnahmslos eigenen Songs auf. Einlass ist ab 20 Uhr. Das Trio hat sich dem Electric ‚N‘ Acoustic Rock verschrieben und verfügt über reichlich Erfahrung, um auf der Bühne eine großartige Show darzulegen. Sie Songs handeln von alltäglichen Dingen.

Die Musiker scheuen auch nicht davor von politischen oder gesellschaftskritischen Themen, Trennungsschmerz oder der großen Liebe zu singen. Die Musik ist ehrlich, handgemacht und gut. Die Besucher des Bahnhofs können sich auf melodische und abwechslungsreiche Songs freuen. 2013 gründete sich das Trio. Seit Monaten freuen sie sich auf das Konzert und darauf, das Publikum zu begeistern und mitzureißen. So soll der trübe November für einen Abend vergessen werden. Die Band besteht aus Christian Nölke, Gesang& E-/Akustik-Gitarre, Thomas Schanklies, Schlagzeug, und Michael Konrad am Bass. Auf der Homepage der Band gibt es weitere Informationen (www.Adderstone.de) Karten für das Konzert gibt es direkt beim ASB-Bahnhof, im Bücherhaus am Thie und im Touristoffice in der Osterstraße. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse.