Andrea Nahles kommt nach Barsinghausen

Das Forum für Politik und Kultur Barsinghausen konnte für seine kommende Veranstaltung einen sehr prominenten Gast gewinnen: Bundesarbeits- und sozialministerin Andrea Nahles (SPD). Sie wird am Freitag, 11. November, zu der „Frage der sozialen Gerechtigkeit“ refereieren. „In einer Zeit der sozialen Kälte, wo sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet, dürfen wir auf ihre Ausführungen gespannt sein“, heißt es seitens der Organisatoren. SPD-Bundestagsabgeordneter Matthias Miersch wird die anschließende Diskussion im Plenum moderieren. Die Veranstaltung in der Waschkaue in der Hinterkampstraße 6 beginnt um 17 Uhr.