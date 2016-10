Auf den Spuren der Kumpel vom Deister

In vielen Ortschaften am Deister ist die Kohleförderung ein prägender Faktor in der Sozial- und Ortsgeschichte. In Fachvorträgen und Exkursionen werden von Freitag, 21. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, in der Volkshochschule in Barsinghausen folgende Themen aufgegriffen:

Überblick: Zur Geologie des Deisters

Überblick: Mehr als 300 Jahre Bergbaugeschichte im Deister

Kohle, Kalk und Knigge

Exkursionen mit jeweiligen Einführungen: – Zeche Antonie in Bantorf,

– Bergwerke in Egestorf,

– Kniggescher Bergbau im Ost-Deister

Das Symposium findet in Kooperation mit dem Heimat-Kulturverein Bredenbeck statt.