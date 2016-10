Autoschau und B.U.S. vereint in der City

Sowohl die Autoschau als auch die ehemalige B.U.S. (Barsinghäuser Unternehmensschau) gehören beziehungsweise gehörten – das Stadtfest einmal ausgenommen – zu den größten Events eines Jahres in Barsinghausen. Was bisher zeitversetzt und an verschiedenen Orten stattfand, soll im kommenden Jahr zu einem Gesamtereignis in der ganzen Innenstadt zusammengeführt werden: Der MOWI.

Die Abkürzung steht für Mobilitäts- und Wirtschaftssschau. Sie soll eine Plattform für Unternehmen aus der Barsinghausen und Umgebung sein, sich zu präsentieren und Kundenkontakte zu knüpfen. Ob Handwerker, Dienstleister Industriebetriebe oder Einzelhändler: Alle Bereiche der Wirtschaft sollen die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen und Qualitäten unter Beweis zu stellen. Komplettiert werden soll das Event am 20. und 21. Mai mit einem verkaufsoffenen Sonntag und der Maibaumaufstellung.

Die Autoschau soll dabei wie gewohnt auf der Marktstraße und der Breite Straße ihren Platz finden, während auf der Straße Volkers Hof die Freiflächen und ein großes Ausstellungszelt für die Wirtschaftsschau bereitgestellt beziehungsweise aufgebaut werden sollen. Abgerundet werden soll die MOWI durch eine „Grünachse“ in der Kirchstraße, wo sich alles um das Thema Garten und Freizeit drehen soll. „Die gesamte Innenstadt wird dadurch zum Messegelände“, erklärt Klaus Danner, Mitglied des MOWI-Planungsgruppe, die sich laut eigener Aussagen wünscht, dass die MOWI ein „attraktives Aushängeschild“ der Stadt wird.

Um das Wochenende so gut wie möglich planen zu können, bittet das MOWI-Team Unternehmen, die sich beteiligen wollen, bis Ende November unter info@mowi-barsinghausen.de anzumelden.