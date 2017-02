Barsinghausen: Schüler bekifft bei Drogenpräventionsveranstaltung

Die Beamten der Polizeiinspektion Garben und das örtliche Kommissariat führten am Dienstag, 7. Februar, in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Barsinghausen eine Präventionsveranstaltung namens „Fit im Straßenverkehr“ durch. Bei dieser ging es darum, Schüler über die Gefahren der Beeinflussung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr zu informieren. Während der Veranstaltung bemerkten die Beamten, dass ein 16-jähriger sich auffällig verhielt und nahmen an, dass er aktuell unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Er gab zu, dass er Marihuana konsumiert hatte. Als sie ihn dann durchsuchten, fanden sie Konsumutensilien und Rückstände. Gegen den Schüler wird nun ein Strafverfahren wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass er nun höchst persönlich die in der Theorie vorgetragenen Konsequenzen vom Betäubungsmittelkonsum im Zusammenhang mit dem möglicherweise demnächst anstehenden Erwerb des Führerscheins praktisch erfahren darf.