ASB Sucht Erste-Hilfe-Ausbilder

Im Ernstfall Leben retten – darum geht es in Erste-Hilfe-Kursen. Doch wie wird man eigentlich ehrenamtlicher Ausbilder für diejenigen, die Verunglückten am Unfallort helfen wollen? Der Arbeiter-Samariter-Bund Hannover-Land/Schaumburg lädt Interessierte am Donnerstag, 15. November, zu einer Info-Veranstaltung ein. Los geht es um 19.30 Uhr im ASB-Bahnhof Barsinghausen, Berliner Straße 8. Die Ausbildung richtet sich an Alle, die Spaß daran haben, anderen etwas beizubringen und Wissen zu vermitteln. Eine medizinische Vorausbildung ist nicht notwendig.