Das Feuer wird wieder gehütet

„Das Feuer hüten III“ lautet der Titel des dritten Bandes der erfolgreichen Reihe der Evangelischen Frauenklöster und Stifte und ist ab sofort erhältlich. Das Magazin, das der Generalkonvent der Äbtissinnen herausgibt, lenkt den Blick auf die Menschen, die in den Klöstern und Stiften leben oder eine besondere Beziehung zu den jeweiligen Häusern haben.

Carola Faber, freie Journalistin und Fotografin, hat über einen Zeitraum von zwei Jahren in den Klöstern und Stiften fotografiert und Interviews geführt: „Der dritte Band ist lange gereift. Er handelt von Menschen, die im Bereich der Klöster und Stifte tätig sind oder eine besondere Beziehung zu ihnen haben, und ihre Geschichten erzählen“, sagt sie.

Unter anderem kommen Kapitularinnen des Stifts Fischbeck zu Wort, der Hausmeister des Klosters Wennigsen, aber auch der zwölfjährige Sohn des Superintendenten in Walsrode, der direkt neben dem Kloster wohnt. „Unser Leben ist so vielfältig wie die Menschen, die bei uns ein- und ausgehen“, sagt Renate von Randow, Äbtissin des Klosters Wienhausen.

Auf dem Titelmotiv klingen zwei große biblische Bilder an, die das Leben in den Klöstern und Stiften prägen: „Das Feuer erinnert daran, dass Jesus Christus uns erwartet nach den Nächten des Lebens – am Ufer mit Brot und Fischen“, unterstreicht Bärbel Görcke, Äbtissin des Klosters Mariensee. „Wir hoffen, dass die Bilder und Berichte die Leserinnen und Leser dazu anregen, uns zu besuchen“, ergänzt Susanne Wöbbeking, Äbtissin des Stifts Obern-kirchen.

Das Magazin enthält neben reich bebilderten Geschichten auf 64 Seiten wieder viele Rezepte zum Nachkochen. Es ist in allen teilnehmenden Klöstern für 4,90 Euro erhältlich, unter anderem in Wennigsen und Barsinghausen.