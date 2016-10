Demenz-Gesprächskreis: Selbsthilfe für Angehörige und Freunde

Am zweiten Mittwoch im Monat findet regelmäßig von 18.30 bis 20.30 Uhr im Kursana – Domozil in Barsinghausen, im Raum 235 in der 1. Etage am Deisterplatz 3 ein Treffen für Angehörige und Freunde von Menschen die an Demenz erkrankt sind statt.

Dieses wird von der AWO Region Hannover angeboten und Teilnehmer können unter fachkundiger Begleitung und Beratung Erfahrungen austauschen und ich informieren.

Die Teilnahem ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Der nächste Termin ist der 9. November. Weitere Informationen gibt es bei Ingrid Wollenhaupt unter Tel. 05105/63967 oder Horst Merkel unter Tel. 0511/5463849.