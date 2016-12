„Dete’s Allstars“ sagen ASB-Bahnhof „Happy Birthday“

Den Machern der Konzertreihe im Bahnhof ist es gelungen, für die verhinderte Band „Bitter Sweet Alley“ für den Jubiläumsabend zum Fünfjährigen am 14. Januar ein neues, hochkarätiges Lineup zusammenzustellen. Dete Kuhlmann wird gemeinsam mit Anca Graterol, Ossy Pfeiffer, Herbert Hartmann die Bühne rocken – allesamt Künstler, die seit Beginn der Konzertreihen im Bahnhof der Location eng verbunden sind. Zu „Dete’s Allstars“ gesellen sich die Musiker der Beatband „Catena“ um den ASB-Chef Jens Meier am Schlagzeug. Hinzu kommt die Barsinghäuser Band „Turmrock“ mit Jennifer Koller sowie Heribert Giegerich mit S.I.M. und Big Brandy als besonderes Highlight der Jubiläumsshow.

Big Brandy gilt als einer der besten Boogie-Woogie-Pianisten Norddeutschlands und besticht durch seine markante Fats-Domino-Interpretation. Der Partymarathon startet um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) und die Macher der Konzertreihe im ASB-Bahnhof freuen sich auf einen schönen und stimmungsvollen Abend mit Fans, Freunden und Gästen der Event-Location.

Nach zehnmonatiger Umbauzeit wurde der Bahnhof am 14. Januar 2012 feierlich eröffnet. Dieses Jubiläum soll nun ausgiebig mit einem ausgefallenen Sonderkonzert gefeiert werden. Karten für das Jubiläums-Event gibt es im Vorverkauf im ASB-Bahnhof, im Bücherhaus am Thie, im Easy Smoke & More in der Marktstraße und im Touristoffice in der Osterstraße oder an der Abendkasse zum Sonderpreis von fünf Euro. Alle Infos zu den Konzerten gibt es auf der Homepage des ASB-Bahnhofs unter www.asb-bahnhof-basche.de.

