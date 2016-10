Die Hobbykunst Ausstellung „Kreativ & Schön“

Über 30 Hobbykünstler stellen in diesem Herbst wieder ihre Werke aus. Bei allen Werken handelt es sich um selbst hergestellte Unikate. Ausgestellt werden unter anderem Einrichtungsstücke, Dekoration, Schmuck, Seifen, Liköre oder Kleidungstücke.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Sowohl Kaffee und Kuchen, als auch Bockwurst und Kartoffelsalat werden an diesem Nachmittag angeboten. Die Ausstellung findet am Samstag, 15. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Petrusgemeinde in Barsinghausen statt. Der Eintritt ist frei.