Diebstahl in der Nacht: Duo klaut 27-Jährigem sein Portemonnaie

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde einem 27-jährigen Mann aus Barsinghausen von zwei bislang unbekannten Tätern sein Portemonnaie entwendet. Der Mann war um kurz nach 1 Uhr aus einem Zug am Barsinghäuser Bahnhof ausgestiegen. Dort fielen ihm

bereits die beiden späteren Täter auf. Diese folgten dem Mann auf seinem Weg über die

Ladestraße in Richtung der Hans-Böckler-Straße. Die beiden unbekannten Männer

sprachen den 27-Jährigen mehrfach an. Kurz vor seiner Wohnung an der Hans-Böckler-

Straße verwickelten ihn die beiden in ein Gespräch und zogen dem Geschädigten

plötzlich sein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche. Die Täter trennten sich und

flüchteten in Richtung Osterfeldstraße sowie in Richtung Ladestraße.

Der Geschädigte gab an, dass beide Männer etwa 20 Jahre alt sein könnten. Sie sollen zirka

1,75 und 1,85 Meter groß sein. Der Größere war mit einem roten Oberteil bekleidet, trug eine Zahnspange und hatte dunkle kurze Haare. Sein Begleiter trug eine Glatze und war mit einem roten Pullover sowie einer schwarzen Cappy bekleidet. Beide Kleidungsstücke sollen vom Hersteller Lacoste gewesen sein.

Die Polizei in Barsinghausen bittet Zeugen, sich unter Tel. 05105 / 5230 zu

melden.