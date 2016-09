Am Montag, 3. Oktober fahren alle Linien der regiobus zum „Tag der Deutschen Einheit“ tagsüber nach dem Sonntagsfahrplan. Alle NachtLiner, RufTaxis und AnrufSammelTaxis der regiobus verkehren in der Nacht von Sonntag auf Montag wie an den Wochenendnächten, sodass die Anschlüsse zum Nachtverkehr der Stadtbahnen, S-Bahnen und Züge im Nachtsternverkehr gegeben sind.

In der Nacht von Montag auf Dienstag findet kein Nachtsternverkehr statt.