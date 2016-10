Doppelter Einsatz für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Barsinghausen wurde am Sonntag gleich zwei mal in die Straße In den Schütten gerufen. Am morgen um 4.30 Uhr alamierte die Leitstelle Hannover die Ortsfeuerwehr Barsinghausen zu einem Laubenbrand. Die zwei bis drei Meter große Laube stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Zunächst wurde unter der Leitung des Einsatzleiters Florian Asmus ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr vorgeschickt, um die Flammen zu löschen. Die Dämmschicht der Laube wurde mit einer Rettungssäge geöffnet, um auch die Glut innen zu löschen. Ein zweites Löschfahrzeug baute die Wasserversorgung auf. Zuletzt wurde die Laube mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und mit einem Schaumteppich überzogen.

Doch gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr Barsinghausen erneut zur Stelle des Brandes gerufen, da eine Weide hinter der ausgebrannten Gartenlaube qualmte. Die mindestens 50 Jahre alte Weide war von innen hohl und ist vermutlich durch Funkenflug des Feuers vom Morgen angesteckt worden. Auch die Weide wurde mit einem Schaumteppich überzogen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge und 17 Feuerwehrkameraden im Einsatz.