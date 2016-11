Drei Pkw-Aufbrüche in einer Nacht

Gleich drei Anzeigen wegen Pkw-Aufbrüchen gingen am Freitagmorgen bei der Polizei Barsinghausen ein, die sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, ereigneten.

An allen drei Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einer in der Goethestraße abgestellten Mercedes C-Klasse wurden anschließend zwei Rucksäcke entwendet. Diese wurden am Vormittag auf einem Fußweg in Nähe des Tatorts entlang der dortigen Bahngleise inklusive Inhalt aufgefunden. Offenbar hatte der Täter auf nicht vorhandene Wertgegenstände darin gehofft.

Bei einem VW Up, der auf der Breite Straße geparkt war, sowie bei einem Ford Transit in der Straße Am Buchhorn wurden die Täter nicht fündig.

Die Polizei in Barsinghausen bittet eventuelle Zeugen, sich unter Tel. 05105 /

5230 zu melden.