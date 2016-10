Der DRK Ortsverein Goltern lädt ein zur Blutspende in die Albert-Schweitzer-Schule in Großgoltern. Jeder Spender, der einen Erstspender mitbringt, bekommt zwei Kinokarten geschenkt. Es wird an diesem Tag auch der 11.000. Spender erwartet. Es gibt für alle Spender ein reichhaltiges Buffet passend zur Jahreszeit. Der Termin ist am Mittwoch, 12. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr.