„Eckerde Helau“: Narren rüsten sich für „fünfte Jahreszeit“

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Wie im Flug scheint dieses Jahr für die „99er Narren“ der Ortsfeuerwehr Eckerde vergangen zu sein. Am 11. November beginnt für das Volk der Narren wieder die sogenannte „fünfte Jahreszeit“. Da kann natürlich auch die ganz besondere Abteilung der Eckerder Kameraden nicht im Abseits stehen.

Mit einer internen Feier in der alten Schule in Eckerde und donnerndem „Eckerde Helau“ wollen die „99er Narren“ am Freitag, 11. November, pünktlich um 19.11 Uhr in ihre neue Session starten. An diesem Abend werden auch einige neu eingetretene Mitglieder als Zeichen ihrer Mitgliedschaft bei den Narren vom Präsidenten Wolfgang Pardey ihre Narrenkappe überreicht bekommen. Diese Narrenkappen sind etwas ganz Besonderes, denn sie werden in Eigenarbeit von den „Närrinnen“ Margrit Bröder und Helga Weierhorst hergestellt.

Die Karnevalsfeier derEckerder Karnevalisten wird diesmal am 18. Februar 2017 stattfinden – und zwar wieder in der Aula der „Adolf Grimme Schule“ in Barsinghausen am Langenäcker.

Die Eintrittskarten für die große Karnevalsfeier werden die Eckerder Narren Anfang November wieder selbst herstellen, sodass sie auch schon für Interessierte zum Verschenken zu Weihnachten zur Verfügung stehen.

Karnevalfans können Karten in Eckerde bei Wolfgang Pardey, bei Margrit Bröder in Großgoltern, im Blumenstübchen von Maria Hugo in Barsinghausen an der Abendkasse erwerben.

Zudem wird es wieder eine öffentliche Generalprobe für die Senioren der Stadt Barsinghausen geben, die am 17. Februar 2017 stattfinden wird.

(ms / red)