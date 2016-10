Am Kinder- und Jugendhaus Egestorf findet am Freitag, 4. November, um 17 Uhr ein Laternenfest statt. Nach einem kleinen Rundgang mit der Laterne und Liedern erwartet ein kleiner Snack am Kinder- und Jugendhaus die Teilnehmer. Bei starken Regen fällt die Veranstaltunge aus.