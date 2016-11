Ein anstrengender Tag für die Feuerwehr

Es war ein ereignisreicher und ansstrengender Tag für viele Ortsfeuerwehren am Deister. Die Ortsfeuerwehr musste beispielsweise aufgrund der Wetterlage am Dienstag gleich viermal ausrücken.

Zunächst wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte gegen 4.20 Uhr zu einem umgestürzten Baum in die Nenndorfer Straße alarmiert. Mit einer Kettensäge wurde dieser in kleine Teile gesägt und durch die Einsatzkräfte von der Fahrbahn entfernt. Kurz nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus kam die Meldung über einen weiteren auf der Straße liegenden Baum im Bereich der Siedlung Höhenluft. Auch dieser wurde von der Fahrbahn entfernt.

Gegen 7.20 Uhr ging es zu einem umgestürzten Baum in der Heerstraße. Dort blockierten größere Äste den Fußweg und ragten bis auf die Fahrbahn. Mit einer Bügelsäge wurde das Gewächs zerkleinert und vom Fußweg entfernt.

Kaum eingerückt, folgte gegen 8.30 Uhr der nächste Einsatz: Am Waldweg „Zur Heisterburg“ waren mehrere Bäume unter der Schneelast gebrochen und auf den Weg gestürzt. Mit einer Motorsäge wurde das Holz zerkleinert und durch die Einsatzkräfte zur Seite geräumt. Im Anschluss an die Arbeiten wurde der Waldweg in Absprache mit der Polizei gesperrt, um eine weitere Gefährdung von Passanten auszuschließen.

Gegen 9.30 Uhr musste die Feuerwehr eine weitere Gefahrenstelle beseitigen: An der Nenndorfer Straße hing ein angebrochener Ast über der Fahrbahn. Während der Säge- und Aufräumarbeiten wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt.

