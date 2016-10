Einbrecher erbeuten Schmuck aus Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 10, und Sonntag, 11 Uhr, drangen bislang

unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Großgoltern in der Albert-Schweitzer-Straße

ein und entwendeten von dort diverse Schmuckstücke.

Der oder die Täter beschädigten zunächst zwei Bewegungsmelder im Bereich einer

Garagenzufahrt sowie der Hauswand. Anschließend versuchten sie, eine rückwärtige

Terrassentür aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang, warfen sie anschließend die

Scheibe der Tür ein. Aufgrund der guten Sicherungsvorrichtungen konnte die Tür jedoch

nicht von außen geöffnet werden. Aus diesem Grund kletterten der oder die Täter

vermutlich über ein Carport auf einen Balkon. Hier wurde ebenfalls zunächst erfolglos

versucht, die Balkontür aufzuhebeln. Nachdem auch die Scheibe dieser Tür eingeworfen

wurde, konnten die Täter in das Haus eindringen und dort alle Räume nach Beute

durchsuchen.

Die Polizei in Barsinghausen bittet eventuelle Zeugen, sich unter den Tel 05105 /

5230 zu melden.