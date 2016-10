Einbrecher scheitern an Tresor

In Bantorf sind am Donnerstag Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bantorf in der Straße Am Thie eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses versuchten sie zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies nicht gelang, warfen sie die Scheibe der Tür mit einem Stein ein.

Im Haus wurden anschließend sämtliche Räume durchwühlt. Im oberen Wohnbereich

fanden die Täter einen Tresorwürfel vor, den sie zunächst die Treppe herunterwarfen

und anschließend in einen Abstellraum verbrachten, um ihn dort offenbar aufzubrechen.

Da vermutlich kein geeignetes Werkzeug vorzufinden war, ließen die Täter von diesem

Vorhaben ab. Letztlich verließen sie das Wohnhaus ohne Beute. Dennoch wurde

insbesondere im Treppenhaus ein erheblicher Sachschaden verursacht. Die genaue

Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Die Polizei in Barsinghausen bittet eventuelle Zeugen, sich unter Tel. 05105 /

5230 zu melden.