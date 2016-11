Einbruchdiebstahl während Ehepaar schläft

Unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 10. November, gegen 2.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der August-Voß-Straße ein, während dort ein Ehepaar in der ersten Etage schlief. Der Ehemann hörte Geräusche aus dem Erdgeschoss. Krankheitsbedingt konnte er jedoch weder seine Frau wecken noch telefonieren. Am Donnerstagmorgen stellten die beiden dann fest, dass durch die Terrassentür gewaltsam eingebrochen wurde und anschließend mehrere Räume im Erdgeschoss durchsucht wurden. Vermutlich wussten die Täter, dass sich oben im Haus jemand aufhielt und gingen deshalb nicht ins Obergeschoss. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen ein iPhone, ein iPad, eine Digitalkamera sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Die Polizei Barsinghausen bittet Zeugen, sich unter der Tel. 05105/5230 zu melden.