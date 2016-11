Eine „Volks-Bank“ für Egestorf

Die 800-Jahr-Feier in Egestorf endete mit dem Oktoberfest. Doch um an dieses ereignisreiche Jubiläumsjahr zu erinnern, haben Unternehmen und Institutionen insgesamt sechs Ruhebänke aus Massivholz gestiftet.

Heiko Bierwag, Filialdirektor der Hannoverschen Volksbank, hat in Barsinghausen eigenhändig das Schild mit dem Hinweis auf die Volksbank als Stifter an die Sitzgelegenheit angeschraubt, die am Wanderweg am Ende der Riepenstraße zum Verweilen einlädt. „Eine richtige Volks-Bank“, meinte der Filialdirektor. „Dies ist die vierte Bank, die jetzt in Egestorf an das Jubiläumsjahr erinnert“, berichtet Dieter Pohl, der sich gemeinsam mit Klaus Delto bei Heiko Bierwag und der Hannoverschen Volksbank für die Unterstützung bedankte.