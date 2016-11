Energiewende erlebbar machen

Das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung und der Trend zur Heimatregion sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Dazu gehört auch die Frage, welcher Strom beziehungsweise Strommix bezogen werden soll, denn viele Verbraucher achten mittlerweile bei der Wahl des Anbieters darauf, dass der Strom in der Region produziert wird und aus regenerativen Energien besteht. „Bei den meisten Anbietern ist dies jedoch nicht transparent“, erklärt Dr. Johannes Voges. Vor etwa zwei Jahren entwickelte der 51-Jährige gemeinsam mit Dr. Jan Scheffczyk die Idee der „Strombewegung Calenberger Land“. Im April dieses Jahres gingen sie dann an den Start und beliefern seitdem Verbraucher nachvollziehbar mit Öko-Strom direkt aus der Region. Eine weitere Besonderheit bei der Strombewegung ist, dass sich die Kunden sogar ihre Stromproduzenten selbst aussuchen können. Soll es Photovoltaik sein, Windkraft, Biogas oder doch lieber ein Mix aus allen? Auf einer interaktiven Karte werden regionale Produzenten und deren jährliche Produktionsmenge angezeigt und können mit dem eigenen Haus vernetzt werden, um den eigenen Bedarf so weit wie möglich zu decken. „Wenn ein Kunde erst einmal vernetzt ist, reservieren wir die entsprechende Strommenge bei dem Produzenten“, erläutert Voges. „Aber keine Sorge, die Kunden nichts auswählen, optimieren wir das alles automatisch für sie““, ergänzt er.

Eine weitere Besonderheit ist die verkürzte Wertschöpfungskette bei der Strombewegung. „Wir kaufen den Strom beim Produzenten und geben ihn direkt an die Verbraucher weiter“, so Voges. „Wir gehen also nicht den Umweg über die Strombörse“, ergänzt er. Auch dadurch sei das Angebot der Strombewegung „deutlich günstiger, als der Grundversorger ohne Ökostrom“, sagt Voges.

Zum Angebot des bei der Bundesnetzagentur gelisteten regionalen Ökostrom-Lieferanten gehört optional auch ein Analyseprogramm. Dazu gehört unter anderem eine mit dem Stromzähler verknüpfte Auswertung. Der Zähler misst viertelstündlich den Stromverbrauch und gibt diese Daten sicher an die Analyse-Software weiter. So kann der Kunde jederzeit nachvollziehen, wie hoch sein Verbrauch zu welcher Tageszeit ist und ob seine Abschlagszahlung zu den entstehende Verbrauchskosten passt. Ein ständiges Zählerablesen gehört dadurch der Vergangenheit an. Der Verbraucher erkennt zudem, wo er Strom einsparen kann. „Wir stehen unseren Kunden bei der Verbrauchsoptimierung jederzeit zur Seite und beraten sie entsprechend“, betont Voges.

Wer weitere Informationen zur „Strombewegung Calenberger Land“ erhalten, ein Angebot einholen oder einen Vertrag abschließen möchte, kann dies unter www. Strombewegung-calenberger-land..de tun.