Eyevory mit neuem Album „Inphantasia“ im ASB-Bahnhof

Die Progressive Rock-Band Eyevory kommt am 2. Dezember nach Barsinghausen in den ASB-Bahnhof. Für acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse geht es um 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) los.

Mit ihren zwei gleichberechtigten Leadsängerinnen und einer klassischen Querflöte, die im Gegensatz zu Jethro Tull nicht ausschließlich als virtuoses Solo-, sondern auch als liedhaftes Melodieinstrument eingesetzt wird und gemeinsam mit der Gitarre lyrische Melodielinien übernimmt, hebt sich die vierköpfige Band deutlich von anderen Rockgruppen ab. Den progressiven Charakter erhält ihre Musik durch die Verschmelzung verschiedener Stilrichtungen aus Rock, Pop, Folk und Metal, sowie durch ihre komplexen Rhythmusgefüge, unvorhersehbaren Taktwechsel und besonderen harmonischen Verbindungen.

Motor der Band ist Sängerin und Bassistin Jana Frank, auf deren sicherem Gespür für starke Melodien und poetische Texte die meisten Songs basieren. Ihr zur Seite steht Kaja Fischer (Gesang, Flöte, Keyboards), eine Musikerin mit der Gabe, einfühlsame Zweitstimmen zu komponieren und sich mit ihrer Querflöte tief im Bewusstsein der Konzertbesucher zu verankern. Gitarrist der Band ist David Merz, der zusammen mit Jana den Großteil der Songs schreibt. Er steuert auf der Bühne auch viele Keyboard- Sequenzen mit Orgel-Pedalen bei. Vierter im Bunde ist Schlagzeuger Arne Suter, der durch sein technisch versiertes und einfühlsames Spiel der Band ihr starkes Rockfundament sichert.

Drei der vier Bandmitglieder fanden bereits 2012 zusammen und können auf eine beachtliche Live-Historie zurückblicken, unter anderem mit Support-Shows für die kanadische Prog-Band Saga, für Ray Wilson (Ex- Genesis), Doro Pesch und Manfred Mann‘s Earth Band. Außerdem wurden Eyevory zwei Jahre infolge mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis“ als „Beste Progressive Band“ ausgezeichnet.

Das Debut Album „Euphobia“ (2013) feierte bereits große Erfolge. Am 21. Oktober wurde das zweite Werk „Inphantasia“ veröffentlicht.