Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag gegen 22.30 Uhr hat ein 53-Jähriger Fahrer eines PKWs die Mindener Straße in Nordgoltern befahren. Dort ist er durch Beamte des Polizeikommissariats angehalten und kontrolliert worden. Bei der Kontrolle haben die Beamten Verdachtsmomente auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest ist positiv auf THC gewesen. In der Mittelkonsole des Autos fahren die Beamten noch die Reste eines Joints. Nach Entnahme einer Blutprobe ist der Betroffene wieder entlassen worden. Gegen den Fahrzeugführer ist ein Strafverfahren und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingleitet worden.