Fertig! Rund 120 Mini-Deckis für Flüchtlingskinder

Wer hat’s erfunden? Richtig, die Schweizer. Längst hat die Idee zur Herstellung von sogenannten Mini-Deckis für Flüchtlingskinder den internationalen Weg gefunden. Das Projekt kam auch in den Deister-Kommunen an. In Barsinghausen, genauer gesagt im Stadtteiltreff an der Goethestraße, wurde kürzlich die Gemeinschaftsaktion verschiedener Gruppen der Deisterstadt abgeschlossen: Seit dem Sommer waren fast 120 Kuscheldecken entstanden.

„Oh, ist ja Wahnsinn“, urteilte Andrea Dräger und zeigte sich von der großen Menge an bunten Mini-Deckis überwätigt. Gemeinsam mit Kamina Köhler, ebenfalls Flüchtlingssozialarbeiterin der Stadt, nahm sie die Decken in Empfang. „Wir freuen uns sehr über die Decken, die wir in der nächsten Zeit an die kleinen Flüchtlingskinder verteilen werden“, sagte Dräger, die berichtete, dass derzeit rund 100 geflüchtete Kinder bis zehn Jahre in Barsinghausen leben. Etwa 75 davon seien bis zu sechs Jahre alt. „Und wir wissen, dass noch einige Babys hinzukommen“, ergänzte Köhler.

Kunterbunt war der riesige Haufen an Mini-Deckis, die in den vergangenen Wochen im Stadtteiltreff entstanden waren. „Im Juni hatten wir mit dem Projekt aus der Schweiz begonnen“, erzählte Kaja Tippenhauer. Die Quartiersmanagerin hatte die Organisation übernommen. Der Nähtreff des Internationalen Kulturvereins, die Kreativgruppe der Hoffnungsgemeinde, der Bildungsverein Stemmer Spatzen, aber auch viele Einzelpersonen beteiligten sich an der Aktion. „Das Material stammte aus Bettwäsche-Spenden und gespendetem Geld für die Deckeninletts. Eine Spende für die meisten Inletts kam vom Internationalen Frauentreff“, verdeutlichte Tippenhauser und dankte allen Teilnehmern und Initiativen für die Unterstützung.

Über die städtischen Sozialarbeiterinnen soll nun jedes Flüchtlingskind eine solche Wohlfühldecke erhalten – eine weiche Kuscheldecke als Rückzugspunkt. Einige Stoffreste seien noch vorhanden und bei Bedarf wird in der Internationalen Nähwerkstatt weiter genäht. Insgesamt sicherlich ein starkes Projekt der Eidgenossen und eine gelungene Umsetzung der Barsinghäuser.