Feuerwehr löscht brennenden Adventskranz in Tagespflege

Für die Ortsfeuerwehr Barsinghausen war die Nacht bereits um 1.40 Uhr vorbei. Die Feuerwehrleute wurden zu einem brennenden Adventskranz in eine Tagespflege für Senioren in die Marktstrasse in Barsinghausen gerufen. Das Feuer wurde von einer Funkstreife der Polizei entdeckt.

Die Einsatzkräfte öffneten die Eingangstür gewaltsam und löschten das Feuer schnell. „Die angebrannten Möbelstücke wurden ins Freie gebracht und die Räumlichkeiten mittels Druckbelüfter vom Rauch befreit. Anschließend wurden die Räume auf giftige Gase kontrolliert und die zerstörte Eingangstür provisorisch verschlossen“, berichtet Philipp Lattmann von der Feuerwehr Barsinghausen.

Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte mit einem Löschzug bis etwa 3 Uhr vor Ort. Verletzt wurde Niemand.