Förderprogramm für Dörfer wird verlängert

Noch bis zum 14. Februar können Förderanträge für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung 2017 in Barrigsen, Holtensen und Ostermunzel gestellt werden. Hierbei werden zum Beispiel Erneuerungen von historischen Gebäuden oder die Gestaltung von Freibereichen berücksichtigt. Die Anträge müssen beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser in Hildesheim eingereicht werden. Wer eine Haus besitzt und etwas an Dach, Fassade, Tür oder Fenster erneuern möchte, um das Grundstück dorfgerecht zu gestalten, kann einen Antrag stellen.

Die Stadt Barsinghausen beantragt außerdem eine weitere Verlängerung des Programms um zwei Jahre. Ziel des Dorfentwicklungsprogramms ist es, die ländlichen Siedlungen in ihrer charakteristischen Vielfalt zu erhalten, neue funktionale Anforderungen anzupassen und in die Landschaft einzubinden. Seit dem Jahr 2006 sind schon zahlreiche Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung des Ortsbildes und der Lebensqualität gefördert und umgesetzt worden. Viele Bürger haben aktiv mitgemacht und zum Erfolg in der Stadt Barsinghausen beigetragen. Nähere Informationen gibt es unter Tel. 05105/7742327bei Herrn Gogol oder per Mail an vincent.gogol@stadt-barsinghausen.de.